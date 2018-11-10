Katar Emir’İ Türkiye’Yi Ziyaret Ediyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Katar emiri, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Katar Emiri Al Sani, ülkemize özel bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri, ziyaret kapsamında yarın bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklardır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir” denildi.