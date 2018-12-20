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Abd’Den Türkiye Füze Satışına Onay
19 Aralık 2018 Çarşamba Saat 12:50

Abd’Den Türkiye Füze Satışına Onay

Pentagon, Washington'ın Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını açıkladı. Reuters'ın Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'na d

Pentagon, Washington’ın Türkiye’ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını açıkladı.

Reuters’ın Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’na dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60 diğer füzenin Türkiye’ye satışına onay verdi.

Pentagon ABD Kongresi’ne satış lisansıyla ilgili bilgi verdi.

Ancak bu gelişme, iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı ya da müzakerelerin sonuç verdiği anlamına gelmiyor.

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Abd’Den Türkiye Füze Satışına Onay Haberi

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Abd’Den Türkiye Füze Satışına Onay
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