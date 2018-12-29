29 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür

Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,

Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi.

Ömer Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’de; hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu’nun, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü, “Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek, Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu savunmuş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız” dedi.

İsrail’in 2010’dan sonra Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamaya başladığını da belirten Çelik, Kıbrıs Rum Kesimi’ni keşfeden İsrail hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yöneliminin Türkiye tarafından ibretle izlendiğini kaydetti.

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans