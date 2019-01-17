Erdoğan’Dan Trump Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile dün akşam telefon’da görüştü.

Görüşmeye ilişkin twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için ciddi bir potansiyel olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da, partisinin grup toplantısında Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün akşam yaptığı görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Erdoğan, ” Kendisi ABD askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimizin görüşmesine karar verdik. Önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek olduğunu vurguladık. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak için daha kapsamlı adımlar atma kararı aldık” dedi.

Türkiye’nin siyasetin ve diplomasinin imkanlarını kullanmadan yana bir ülke olarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Sayın Trump’la tüm bu konularda tarihi bir öneme sahip anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum. Bir süredir uluslararası çevrelerde dile getirilen yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Kürdüyle, Arabıyla tüm kardeşlerimizin devletidir. Hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin devletidir” ifadelerini kullandı.