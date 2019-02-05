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Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
04 Şubat 2019 Pazartesi Saat 08:59

Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı. Türkiye Cumhurbaşkanlığ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’ın oğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

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Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti Haberi

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