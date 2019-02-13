İstanbul’Da Askeri Helikopter Düştü: 4 Şehit

İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine askeri helikopter düştü.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Çekmeköy’de düşen askeri helikopterde yaralanan 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA