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Soylu’Dan Açıklamalar
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:02

Soylu’Dan Açıklamalar

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir ara Kıbrıs'a gittik geldik. Orada da PKK'nın peşine düştük. Üniversitelerde falan ufak tefek yapılanmaları varmış. Değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer onları yerin y

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir ara Kıbrıs’a gittik geldik. Orada da PKK’nın peşine düştük. Üniversitelerde falan ufak tefek yapılanmaları varmış. Değil Kıbrıs’ta nerede olursa olsun eğer onları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak milletimiz bunun hesabını bizden sorsun” ifadelerini kullandı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Şentepe Mahallesi ve Demetevler Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kartal’da çöken binaya değinerek, “Gece gündüz orada durmaya çalıştık.

Bir ara Kıbrıs’a gittik geldik. Orada da PKK’nın peşine düştük. Üniversitelerde falan ufak tefek yapılanmaları varmış. Değil Kıbrıs’ta nerede olursa olsun eğer onları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak milletimiz bunun hesabını bizden sorsun. FETÖ’nün sızmadığı yer yok orada da var. Orada da o işleri en kısa süre içerisinde çözeceğiz.

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Soylu’Dan Açıklamalar Haberi

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