Ak Parti’Nin Tbmm Başkan Adayı Belli Oluyor

AK Parti Grubu, TBMM Başkan adayını belirlemek üzere 12.00’de kapalı toplantı yapacak. Meclis Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, yeni TBMM Başkanı’nı seçmek için 24 Şubat Paza