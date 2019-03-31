31 Mart 2019 Pazar
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Akar: Türkiye Kıbrıs’Ta Barış Ve Güvenliğin Teminatı Olmaya Devam Edecek
31 Mart 2019 Pazar Saat 00:30

Akar: Türkiye Kıbrıs’Ta Barış Ve Güvenliğin Teminatı Olmaya Devam Edecek

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs’ta, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam ed

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs’ta, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir.” dedi.

Akar, TOBB Konferans Salonu’ndaki Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni’ndeki konuşmasına gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Şehitlik ve gazilik mevkilerinin milli, manevi ve mesleki değerler kapsamında her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Şehitlik ve gazilik mertebesi, ‘ordu-millet’ anlayışını benimsemiş asil Türk milletinin bağrından çıkan kahraman ordumuzun en büyük motivasyon kaynağıdır.” diye konuştu.

Kahramanlık destanlarının birinin de Kıbrıs’ta yazıldığını ifade eden Akar, şunları söyledi:
“Mehmetçik, asil Türk milletinin desteği, güveni ve duasıyla adada Türklerin uğradığı zulmü ortadan kaldırmış, akan kan ve gözyaşını durdurmuştur. Çok şükür o günden bugüne kadar herkesin gördüğü, izlediği gibi, sizlerin kurduğu düzen çerçevesinde adada kim ne derse desin bir barış, huzur, ateşkes ortamı vardır. Yaklaşık yarım asırdır sürdürülen Kıbrıs Türkü’nün yaşam ve bağımsızlık mücadelesinde her zaman KKTC’nin yanında olan asil milletimiz, bugün de Kıbrıs Türk’ü ile el ele, gönül gönüle dayanışma içindedir. İnşallah önümüzdeki günler bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bu vesileyle herkes bilmelidir ki Türkiye; Kıbrıs’ta, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri içinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde bütün sorunların çözümünden yanayız. Ancak bununla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bunu herkes bilmeli. Türkiye’nin içinde olmadığı, katkısı olmadığı, Türkiye’nin onayı olmayan hiçbir kararın yaşama şansı yok.”

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” dizelerini hatırlatan Akar, “Bizler bugün de yarın da ülkemiz, milletimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz için şehit, gazi olmaya hazırız. Bunu herkes bilsin.” dedi.

Akar, 780 bin kilometrekare vatan toprağında, 82 milyonluk bir ülke olarak başı dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamanın şehit ve gazilere borçlu olunduğunu vurgulayarak, her şehit ve gazinin devletin temeline en kıymetli harcı kattığının bilincinde olduklarını vurguladı. Gazilere de seslenen Akar, şunları kaydetti:
“Sizler, şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağısınız. Yazdığınız kahramanlık destanları ile asil milletimizin hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Fedakarlık ve kahramanlıklarınızın karşılığını asla ödeyemeyiz. Devletimiz ve asil milletimiz; şehitlerimizin emanetine, gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine vefa, minnet ve şükran duygularıyla daima sahip çıkmaya; kederde ve kıvançta daima yanlarında olmaya devam edecektir. Vatan size minnettardır.”
Tören öncesinde salona gelişinde gazilerle de sohbet eden Akar, bu sırada Kıbrıs’ta görevliyken kendisinin bulunduğu birlikte bölük çavuşluğu yapan Altay Keskin ile karşılaştı. Akar, Keskin ile sohbet etti, eski günleri yad etti.

Öte yandan Bakan Akar, TOBB’daki tören öncesinde Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde emekli Korgeneral İsmail Özalp için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cami avlusunda Özalp’ın ailesine taziye dileklerini ileten Akar, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında da yer aldı.

Bir süredir tedavi gören ve 72 yaşında hayatını kaybeden Özalp’ın cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubayın yanı sıra eski Genelkurmay Başkanlarından Işık Koşaner, eski Hava Kuvvetleri Komutanlarından Abidin Ünal, İbrahim Fırtına, Hasan Aksay ve Mehmet Erten’in yanı sıra çok sayıda emekli asker de katıldı.

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