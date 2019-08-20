20 Ağustos 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:39

Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu

Türkiye’de 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt Başvuruları Başladı
Dönmez: “doğu Akdeniz Tüm Türkiyenin Meselesidir”
Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu
Çavuşoğlu Ve Çelik’Ten, Kılıçtaroğlu’Na Tepki.
Türk Ve Abd Askerlerinden Sınır Hattında İnceleme
İstanbul’U Yaz Yağmuru Vurdu
Irak’In Kuzeyindeki Terör Hedefleri Vuruldu
Marmara Adası’nda Orman Yangını
“hiçbir Oldubittiye İzin Vermeyeceğimizin Bilinmesi Lazım”
Denizli’De 6 Büyüklüğünde Deprem Oldu, 23 Kişi Yaralandı
Türkiye İle Abd Arasındaki Güvenli Bölge Görüşmeleri Tamamlandı
Çavuşoğlu: Zenginliklerin Hakça Paylaşılmasından Yanayız
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans