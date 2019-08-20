Türkiye’de Pkk/kck Operasyonu

Türkiye’de 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.