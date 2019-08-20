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Çavuşoğlu Ve Çelik’Ten, Kılıçtaroğlu’Na Tepki.
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:39

Çavuşoğlu Ve Çelik’Ten, Kılıçtaroğlu’Na Tepki.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin il başkanları toplantısında “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye.” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından, “Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz’de bizim ve KKTC’nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros’u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan’a bu konuda bilgi vermeye hazırız.” İfadelerini paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz’e yönelik açıklamasını eleştirerek, “En temel bilgilerden yoksun bir açıklama yaptığını” belirtti.

Çelik, ” Türkiye, Nisan 2017’de Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz’de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019’da Fatih, Haziran 2019’da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz’e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğini vurguladığını anımsatan Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu güçlü duruşu, tüm taraflara belli edilmiştir. Hükümetimiz Doğu Akdeniz’de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir, gerekli adımları atmayı sürdürecektir.” İfadelerini kullandı.

AA/..

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