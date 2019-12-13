Çavuşoğlu:rum Kesimi Hariç Bölgedeki Tüm Ülkelerle İkili Ve Çok Taraflı Anlaşmalar Yapabiliriz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, “Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK’nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanma