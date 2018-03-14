Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Alsancak’ta bugün yaşanan cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Memduh Ulugün'ün otopsisi yarın