14 Mart 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
14 Mart 2018 Çarşamba Saat 09:29

Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Alsancak’ta bugün yaşanan cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Memduh Ulugün'ün otopsisi yarın

Alsancak’ta bugün yaşanan cinayete kurban giden Memduh Ulugün’ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Memduh Ulugün’ün otopsisi yarın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu. Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 28 milyon 770 bin 400 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi bütçesi görüşülürken ilk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, Meclis’teki tüm vekilleri sağdu...
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Alsancak’ta bugün yaşanan cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Memduh Ulugün'ün otopsisi yarın ...
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Alsancak’ta bugün yaşanan cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Memduh Ulugün'ün otopsisi yarın ...
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), ilk Türk Başhemşire Türkan Aziz'i “yılın kadını” seçti. KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam, 8 Mart Dünya Kadınlar G...
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), ilk Türk Başhemşire Türkan Aziz'i “yılın kadını” seçti. KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam, 8 Mart Dünya Kadınlar G...
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Motorlu taşıt egzoz emisyon denetimleri sürüyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki 322 bin aracın 198 bininin muayenelerinin yaptırıldığını belirterek, vatandaşın daha temiz hava soluması için uğraş verdiklerini söyledi....
Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İn...
Motorlu taşıt egzoz emisyon denetimleri sürüyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki 322 bin aracın 198 bininin muayenelerinin yaptırıldığını belirterek, vatandaşın daha temiz hava soluması için uğraş verdiklerini söyledi....
75 Yaşındaki Turist, St. Hilarion Kalesinden Düşerek Öldü!
İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu. Polis Basın Subaylığı açıklaması: “Ülkemizde turist olarak bulunan İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, bugün saat 13...
75 Yaşındaki Turist, St. Hilarion Kalesinden Düşerek Öldü!
İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu. Polis Basın Subaylığı açıklaması: “Ülkemizde turist olarak bulunan İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, bugün saat 13...
“İlkyardım Eğitimi” Tamamlayan Sivil Savunma Personeline Sertifikaları Verildi
Sağlık Bakanlığı uzman personeli tarafından verilen ilkyardım eğitim programını tamamlayan Sivil Savunma personeli sertifikalarını aldı. Düzenlene törende konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim eğitimin önemine işaret etti, “Olağanüst...
Lefkoşa-Girne Yol Etabı Nisan Ayında Tamamlanacak
Lefkoşa-Girne anayolunun bir etabında bir süredir devam eden ve yarattığı trafik sıkışıklığı nedeniyle eleştirilere yol açan yol yapımı bugün Meclis’in gündemindeydi. Yolun yapımı süren etabının Nisan ayında tamamlanacağı ve a...
Lefkoşa-Girne Yol Etabı Nisan Ayında Tamamlanacak
Lefkoşa-Girne anayolunun bir etabında bir süredir devam eden ve yarattığı trafik sıkışıklığı nedeniyle eleştirilere yol açan yol yapımı bugün Meclis’in gündemindeydi. Yolun yapımı süren etabının Nisan ayında tamamlanacağı ve a...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans