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Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:28

Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişerli Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’nin, 28’inci geleneksel kermesi Ankara’da gerçekleşti. 38 büyükelçiliğin katılımıyla düzenlenen kermese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişerli Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’nin, 28’inci geleneksel kermesi Ankara’da gerçekleşti.

38 büyükelçiliğin katılımıyla düzenlenen kermese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren çok sayıda seçkin firmanın ülkeye özgü geleneksel ürünlerini gönderdiği ve Büyükelçilik personeli tarafından hazırlanan kermeste KKTC standına ilgi bu yıl da yoğun oldu.

Stantta Kıbrıs’a özgü yiyecekler, el sanatları işleri ve kahve gibi ürünler satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün eşi Ebru Köprülü, kermesle ilgili düşüncelerini BRT’ye aktardı.

Kermeste ülkemizin tanıtım faaliyetlerine gönüllü olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk dansları Topluluğu da gösteri sundu.

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Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişerli Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’nin, 28’inci geleneksel kermesi Ankara’da gerçekleşti. 38 büyükelçiliğin katılımıyla düzenlenen kermese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyü...
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