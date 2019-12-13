Sucuoğlu, Türkiye’Deki Mevkidaşı Selçuk İle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul’da 1’inci Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Sucuoğlu toplantıda, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarında sürdürülen işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Sucuoğlu görüşmede yaptığı konuşmada geçmişten bugüne iki bakanlık arasında iyi ilişkiler sürdürüldüğünü kaydederek, KKTC-TC İkili İşgücü Anlaşması’nın yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın ise ilerleyen günlerde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

KKTC İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla iki ülke arasında sürdürülen teknik çalışmalarda sona gelindiğini ve Ocak ayında planın ilk ayağının KKTC’de hayata geçirileceğini belirten Bakan Sucuoğlu, eğitim ve teknik destek konularında devam eden işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Engellilere yönelik Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabının bitirilmesi ve Lapta Huzurevi’nin yeniden inşaası konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, mevkidaşı Zehra Selçuk Zümrüt’ü hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle ilgili gözlemlerde bulunmak amacıyla KKTC’ye davet etti.

Bakan Sucuoğlu ayrıca iki ülke arasında yarın Genel Sağlık Sigortası Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacağını ve bu alanda yasanın uygulanabilmesi için yol haritasının çizileceğini kaydetti.

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı konuşmada, KKTC’nin uluslararası toplantılarda yer almasının ve aktif katılımının sağlanmasının önemini vurgulayarak, uluslararası alanda engellerin kalkması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, iki bakanlık arasında sürdürülen işbirliğinin artarak devam edeceğini ve bu konuda bakanlığının en üst düzeyde çaba harcayacağını belirtti.