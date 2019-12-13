Özçınar, Başçeri’Nin Babasının Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

K. T. Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Özçınar mesajında şunları kaydetti;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi, Sayın Ali Murat Başçeri’nin kıymetli babaları Ahmet Başçeri’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim”.

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