20 Mayıs 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 12:19

“Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Dünya Süt Günü nedeniyle “Süt ve süt sektöründeki gelişmeler” konulu konferans düzenliyor. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurcan

Gıda Mühendisleri Odası , Dünya Süt Günü nedeniyle “Süt ve süt sektöründeki gelişmeler” konulu konferans düzenliyor.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurcan Koca’nın konuşmacı olarak yer alacağı Sanayi Odası’ndaki konferans, pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

GMO Başkanı Sıdıka Can, Dünya Süt Günü’nün, global bir gıda olan sütle ilgili üretim teknolojileri, tüketim alışkanlıkları ve genel insan sağlığı üzerindeki etkilerin paylaşıldığı bir farkındalık platformu yarattığını belirtti.
Süt ve süt ürünlerinin besin değeri olarak son derece önemli olduğuna dikkat çeken Can, “Dolayısıyla hem kaliteli, hem de ucuz fiyata süt üretimini sağlamak bir devlet politikası olmalıdır” dedi.

Can, kalite ve fiyat için izlenmesi gereken yöntemin, hammadde üretimi aşamasında direk olarak süt üreticisinin devlet tarafından bilinçlendirilmesi, denetlenmesi ve en önemlisi teşvik edilmesiyle sağlanması olduğunu belirtti.

Ekonomik ve kültürel değeri çok büyük olan süt ürünlerinden Hellim için 2012 yılında Sanayi Odası başkanlığında başlatılan tescil uygulaması kapsamında ülkedeki küçükbaş süt oranının yetersiz kaldığını dile getiren Can, şunları kaydetti:
“Hellimin tesciline göre yüzde 30 koyun-keçi/sütü içermesi gerekmektedir. 2012’den bu yana gündemde olan hellimin tescili ve buna bağlı olarak küçük baş sütünün arttırılması gerekliliği ile ilgili bütün açıklamalara rağmen bu konuda hiçbir icraat yapılmamış ve halen ülkemizdeki küçükbaş süt oranı yeterli miktara ulaşmamıştır. Küçükbaş süt üretimini arttırmak için politikalar izlenmesi kaçınılmazdır” dedi.

Hellimin tescili ile ilgili yapılan denetimler sonucunda Veteriner Dairesi tarafından süt imalathanelerinde gıda güvenliği açısından yapılması gereken denetimlerin yetersiz olduğunu tespit ettiklerini de belirten Can, hem halk sağlığını korumak, hem de yerli ürünlerin dünya standartlarında rekabet edebilir seviyeye ulaşabilmesi adına gıda güvenliği ile ilgili denetimlerin daha etkin şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Can, “Süt ve süt ürünleri üretiminde tarladan çatala kadar olan süreçte hem ekonomik verimlilik hem de gıda güvenliği çerçevesinde kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli ve yasal mevzuatlarla hayata geçirilmelidir” mesajını verdi.

Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
“Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli” Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
“Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Dünya Süt Günü nedeniyle “Süt ve süt sektöründeki gelişmeler” konulu konferans düzenliyor. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurcan ...
Uluçay’Dan Gençlere: Geleceği Şekillendirebilirsiniz
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirebileceğini ve yönlendirebileceğini vurguladı. Uluçay gençlere hitaben yayınladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, ...
Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı...
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nin (AGTA-UK) 29 yıl sonra kapanma kararı aldığı belirtildi. Haravgi gazetesi Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği (AGTA) Yönetim Kurulu ve üye...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yarın İstanbul’A Gidecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak amacıyla yarın İstanbul’a gidecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın davetlisi olarak İstanbul’da düzenlenecek İslam İşb...
Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Mesarya ziyaretinde, tarımsal üretimde girdilerin ucuzlatılmasının yollarının bulunması gerektiğini, Türkiye’den gelen suyun tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’nın bazı bölgeleri...
Akdağ’In Kktc Temasları
Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ  KKTC’de temaslar yapıyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu akşam organize ettiği ilk iftar yemeğine katılacak olan Recep Akdağ, devlet ve hükümet yetkilil...
Akıncı, İit Olağanüstü Zirvesi İçin  Cuma Günü İstanbul’A Gidecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak amacıyla cuma günü İstanbul’a gidecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın davetlis...
Akıncı, Birleşik Krallık  Seçimlerde Başarılı Olan Türk Adayları Kutladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık yerel seçimlerinde başarı gösteren Kıbrıslı Türk adayları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre  Akıncı, Birleşik Krallık’ta 3  Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen...
Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Filiz Besim bugün Mesarya Bölgesindeki sağlık merkezlerini ziyaret etti.Bakan Besim'e ziyaretlerinde bakanlık yetkilileri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özta...
Vakıflar İdaresi’Nin İlk İftar Yemeği Bu Akşam Yapılacak
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ilk iftar yemeği bu akşam Lefkoşa Selimiye Cami Meydanı’nda yapılacak. Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, bu yılki ilk iftar yemeğine, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılacak. T...
“11. Resim Ve Heykel Sergisi” Bu Akşam Açılacak
Kıbrıs  Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 50. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan “11. Resim ve Heykel Sergisi” bu akşam açılacak. Serginin açılışı saat 19:00’da .Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdar...
Fogem’Den “Hayatın Ritmini Yakala” Konulu Atölye Çalışması
Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği’nin  (FOGEM) düzenlediği  “Hayatın ritmini yakala” konulu atölye çalışması bu akşam başlıyor. Tire Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerinden Barış Kop 'un eğitmen olarak görev yapacağı çalı...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans