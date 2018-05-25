Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün basın toplantısı düzenliyor.Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim düzenleyeceği basın toplantısında, göreve geldiği günden itibaren bakanlık icraatlarını değerlendirecek ve bundan sonraki hedeflerini paylaş