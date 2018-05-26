Bakan Nami, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’Nü Ziyaret Etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Mağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen ve bölge müdürü eşliğinde çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Nami çalışanlarla da sohbet etti.

Serbest Liman bölgesindeki çalışmaların daha iyi şartlarda gerçekleşebilmesine, vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak için fikir alış verişinde bulunan Nami, personelin düşünce ve önerilerini dinledi.

Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi’nin Mağusa Serbest Liman’daki Şubesi’ni de ziyaret eden bakan Özdil Nami, daire personeli ile de sohbet ederek çalışmalar hakkında bildi aldı.