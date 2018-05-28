Lefkoşa’Da Yangın Korkuttu

Lefkoşa’da Surlariçinde Yenicami Sokak üzerinde bulunan Ahmet Avano’ya ait ikametgahta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alına bilgiye göre bugün saat, 17:40 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde Yenicami Sokak üzerinde bulunan Ahmet Avano’ya ait iki kattan oluşan ikametgahın ikinci katında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.