Sürücülerin Dikkatine

Gönyeli Çemberinden Girne istikametine trafik akışı yol güvenliği açısından kapatıldı.

Lefkoşa -Girne Anayolu, Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde, tarlalardan gelen sular ve çamur birikintisi oluşturdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamdda, “ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Lefkoşa -Girne Anayolu, Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde tarlalardan gelen sular ve çamur birikintisinden dolayı yol tehlike arz etmektedir.

Bu amaçla Gönyeli Çemberinden Girne istikametine trafik akışı yol güvenliği açısından kapatıldı.

Açıklamada, “Girne istikametine gidecek sürücülerin Gönyeli -Boğazköy Anayolunu kullanmaları, ayrıca şehir içi yollar ile yol kenarlarında oluşan gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur” ifadelerine de yer verildi.