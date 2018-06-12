Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği’nin hükümete verdiği süre bugün doluyor.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Küçük Baş hayvancının alacağı olan hayvanbaşı 100’TL’den kesinti yaparak 80 TL olarak ödeme hazırlığında olduğunu ileri sürürerek, hükümete bugüne kadar süre tanımıştı.

Naimoğluları, bugüne kadar ödemenin tam olarak yapılmaması halinde yarın eylem tarihi açıklayacaklarını kaydetmişti.

Bu arada Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de, kulak numarası üzerinde hayvan başına yapılan ödemelerdeki yeni uygulamaya tepki göstermişti.