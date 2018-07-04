- Ulutuğ Anıldı
- Güzelyurt’Ta Manuş Baba Rüzgarı Esti
- Suriye’De 6 Ayda 4 Bin 759 Sivil Öldü
- Özgürgün, Seçimlerde Kazanan Belediye Başkan Ve Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi
- Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu
- “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- Katar Suudi Arabistan İle Arasındaki ‘hac’ Sorununu Bm’ye Yazdı
- 4 Kadın Yelkenci, 44 Gün Süren Yolculuklarını Tamamladı
- Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Abd Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Lideriyle Görüşecek
- Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı
- Hava Sıcaklıkları Artıyor
- “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” Başladı
- “Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
- Elitaş: Ohal, 18 Temmuz Gecesi Kalkacak
- Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Kktc’nin De Katılımıyla Gerçekleşiyor
- Belçika’Nın Gent Şehrinde Başörtüsü Yasağı Kalkıyor
- Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- Vücudun Kanserli Hücreleri “Yemesini” Sağlayan İlaç Üretildi
- Güneş Onar, Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oldu
- Atakan: Tehlikeli Viraj Artık Tarihe Karışıyor
- “18. Kültür Ve Sanat Günleri” Bugün Başlıyor
- Yücel Köseoğlu Anılacak
- Meksika’Da Seçim
- İran’Da Su Protestolarında Zehirlenenlerin Sayısının 230’A Yükseldi
- Balonları Avladılar
- Maraşlı Anıldı
- Bu Akşam Manuş Baba Konser Verecek
- Green Pedal Genel Kurulunu Yaptı
- Leymosunlular Hasret Giderdi
- İsviçre’den Sığınmacılara Veto
- Yenicami Efsaneleri Anıldı
- Yks Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
- Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
- Ulutuğ Anıldı
- “Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
- Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Kktc’nin De Katılımıyla Gerçekleşiyor
- 4 Kadın Yelkenci, 44 Gün Süren Yolculuklarını Tamamladı
- Belçika’Nın Gent Şehrinde Başörtüsü Yasağı Kalkıyor
- Suriye’De 6 Ayda 4 Bin 759 Sivil Öldü
- Abd Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Lideriyle Görüşecek
- Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı
- Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu
- Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
- Özgürgün, Seçimlerde Kazanan Belediye Başkan Ve Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Katar Suudi Arabistan İle Arasındaki ‘hac’ Sorununu Bm’ye Yazdı
- “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” Başladı
- “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- Elitaş: Ohal, 18 Temmuz Gecesi Kalkacak
- Güzelyurt’Ta Manuş Baba Rüzgarı Esti
- Hava Sıcaklıkları Artıyor
Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında “TC-KKTC Ticaret Odası Formu” kuruluyor.
Forma ilişkin protokol, iki örgütün yarın düzenleyeceği “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı sonrasında imzalanacak.
Protokole imzayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu imza koyacak.
Etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.
Turgay Deniz, TAK’a yaptığı açıklamada, “KKTC ile TC arasında, görünür, görünmez bütün engellemelerin ortadan kaldırılması murat ediliyor” dedi.
Deniz, bugüne kadar halk arasında dillendirilen “Türkiye de mi bize ambargo uyguluyor?” yargısını tarihe gömmeyi amaçladıklarını kaydetti.
AB ve diğer ülkelerin Kıbrıs Türk ekonomisine uyguladığı ambargoları yineleyerek, kınayan Deniz, şöyle devam etti:
“Çözümün anahtarı, bizim ekonomimizin seviyesini yükseltmektir. Biz bunu yapamazsak, çözümden de bahsedemeyiz. Eğer biz ekonomik olarak geliştirsek, KKTC’de refah herkese yayılırsa, o zaman karşı taraf koşa koşa masaya gelerek, anlaşma isteyecek.”
TAK/
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- Özgürgün, Seçimlerde Kazanan Belediye Başkan Ve Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi
- Güneş Onar, Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oldu
- Yks Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’Nın Son Oturumları Bugün Yapıldı
- Uyuşturucu İle Mücadele Haftası Devam Ediyor
- » Yiğitcan Hedefe Kilitlendi
- » Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- » Sözcü Kalın’Dan Abd’Li Temsilciler Meclisi Üyesine Tepki
- » Fransa’Da Müslümanları Hedef Alan Saldırı Önlendi
- » İmzalar Atıldı
- » Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- » Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor
- » Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
- » Güven’Den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama
- » Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor
- » Ab Liderler Zirvesi Bugün Brüksel’de Toplanacak
- » “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- » Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti
- » Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- » Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama
- » Tc Ysk Kesin Olmayan Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- » Lefke’De Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu
- » Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
- » Seçime Doların İlk Tepkisi!
- » Trump-Kim Zirvesinin Faturası Belli Oldu
- » Asım Vehbi Devretti
- » Trump Ve Erdoğan, İş Birliklerinin Geliştirilmesi Kararlılığını Teyit Etti
- » Muharrem İnce’Den 81 İle Teşekkür Ziyareti
- » Çin Sahil Güvenlik Tekneleri Tartışmalı Adalar Çevresinde Görüldü
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- » Ocak, Topaloğlu’Na Emanet
- » Ydü Ve Gaü Şampiyon
- » Ysk Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Üyelerini Resmen İlan Etti
- » Survivor Kameramanı Dominik’te Öldürüldü
- » Miniklerde 1. Şerif Ve Arda
- » Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
- » Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
- » Bugün Birçok Bölgede Elektrik Kesintileri Var
- » Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu
- » Erdoğan:türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir
- » Mindere Ydü Damgası
- » Ulutuğ Anıldı
- » Güzelyurt’Ta Manuş Baba Rüzgarı Esti
- » Suriye’De 6 Ayda 4 Bin 759 Sivil Öldü
- » Özgürgün, Seçimlerde Kazanan Belediye Başkan Ve Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi
- » Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu
- » “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- » Katar Suudi Arabistan İle Arasındaki ‘hac’ Sorununu Bm’ye Yazdı
- » 4 Kadın Yelkenci, 44 Gün Süren Yolculuklarını Tamamladı
- » Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
- » Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- » Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- » Abd Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Lideriyle Görüşecek
- » Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı
- » Hava Sıcaklıkları Artıyor
- » “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” Başladı
- » “Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
- » Elitaş: Ohal, 18 Temmuz Gecesi Kalkacak
- » Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Kktc’nin De Katılımıyla Gerçekleşiyor
- » Belçika’Nın Gent Şehrinde Başörtüsü Yasağı Kalkıyor
- » Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- » Vücudun Kanserli Hücreleri “Yemesini” Sağlayan İlaç Üretildi
- » Güneş Onar, Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oldu
- » Atakan: Tehlikeli Viraj Artık Tarihe Karışıyor
- » “18. Kültür Ve Sanat Günleri” Bugün Başlıyor
- » Yücel Köseoğlu Anılacak
- » Meksika’Da Seçim
- » İran’Da Su Protestolarında Zehirlenenlerin Sayısının 230’A Yükseldi
- » Balonları Avladılar
- » Maraşlı Anıldı
- » Bu Akşam Manuş Baba Konser Verecek
- » Green Pedal Genel Kurulunu Yaptı
- » Leymosunlular Hasret Giderdi
- » İsviçre’den Sığınmacılara Veto
- » Yenicami Efsaneleri Anıldı
- » Yks Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
- » Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans