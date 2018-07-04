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Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında sinekleri yok etmek amacıyla bazı belediyelerin ULV makineleri ile akşamları yerleşim bölgelerinde kimyasal ilaçlarla ilaçlama yapmasını tasvip etmediğini kamuoyunun ve ilgili belediyelerin bilgisine sundu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kimyasal ilaçlama yöntemiyle yapılan bu uygulamanın insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu, en doğru yöntemin sivrisineklerin üreme kaynaklarını tespit edip, biyolojik larvasitlerle mücadele edilmesi olduğunu belirtti.
ULV makineleri ile geceleri yapılan ilaçlamada sadece yüzde 20 civarında etkili olunduğunu ve yapılan bu kimyasal ilaçlama yöntemiyle, insanların ciddi olarak sağlık yönünden zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, yapılan bu ilaçlama sayesinde hedef dışı canlıların da yok edildiği ifade edildi.
En doğru yöntemin sivrisineklerin üreme kaynaklarını tesbit edip,biyolojik larvasitlerle mücadele edilmesi olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle evlerde kapakları kırık veya aralıklı fosseptiklerin kapaklarının usulüne uygun olarak kapatılması,evlerin bahçesindeki ağızları açık olan sabit suların, her hafta düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, derelerin, durgun suların, havuzların su kuyularının biyolojik larvasitlerle ilaçlanması veya yine biyolojik bir yöntem olarak, hem biyolojik ilaçlardan hem de işçilikten tasarruf yapmak için, derelere, havuzlara, su kuyularına ve büyük su birikintilerine kamboçia balığı koyarak biyolojik mücadele yapılmasının insan sağlığı açısından doğru bir yöntem olduğu vurgulandı.
Kamboçia balıklarının sivrisinek larvalarını yiyerek yaşamlarını sürdürdüğü, bu nedenle 2006 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın Sivrisinek larva mücadelesini Biyolojik Larvasitlerle ve sulara Kamboçia Balığı koyarak yaptığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki uyarılarını yerel yönetimlere sürekli olarak ilettiği de kaydedildi.
BRT/
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans