Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor

TCG Barbaros Fırkateyni Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılıyor.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne liman ziyaretinde bulunan TCG Barbaros Fırkateyni, bugün ve yarın gezilebilecek.

TCG Barbaros Fırkateyni 10:00-12:00 ile 14:00-16:00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.