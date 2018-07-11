Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı

Elektriğe dün akşam saatlerinde %30 civarında zam yapıldı. TL’nin değer kaybı ve dünya petrol piyasasının döviz endeksli olarak yükselmesi elektriğe yapılan zamma gerekçe olarak gösteriliyor. Kıb-Tek bu ay faturalara 19 kuruşluk zamm