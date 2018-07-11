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10 Temmuz 2018 Salı Saat 10:32
Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
Elektriğe dün akşam saatlerinde %30 civarında zam yapıldı. TL’nin değer kaybı ve dünya petrol piyasasının döviz endeksli olarak yükselmesi elektriğe yapılan zamma gerekçe olarak gösteriliyor. Kıb-Tek bu ay faturalara 19 kuruşluk zamm
Elektriğe dün akşam saatlerinde %30 civarında zam yapıldı. TL’nin değer kaybı ve dünya petrol piyasasının döviz endeksli olarak yükselmesi elektriğe yapılan zamma gerekçe olarak gösteriliyor. Kıb-Tek bu ay faturalara 19 kuruşluk zammı yansıtacak.
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