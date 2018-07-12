Sosyal Medyada 21 Milyon Kullanıcının Verileri Tehlike Altında

Sosyal medya kullanıcılarına yıllar sonra eski paylaşımlarını ve fotoğraflarını görme imkanı sunan uygulama Timehop hacklendi. 21 milyon kullanıcının verileri tehlike altında.

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında kullanıcılarına eski gönderiler hakkında hatırlatmalar yapan Timehop, geçtiğimiz Temmuz ayında büyük bir güvenlik sızıntısı yaşadığını ve 21 milyon kullanıcının kişisel verisinin çalındığını söyledi.

Saldırıdan en çok etkilenenler ise isimlerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını uygulamaya ekleyenler oldu. Timehop’a telefon numarasını verenlerin hesap parolasını değiştirmeleri önerildi.

Sosyal ağ erişim anahtarları devre dışı bırakıldığı için Timehop’a oturum açmak isteyenlerin sisteme sıfırdan giriş yapması gerektiği açıklandı.

