Whatsapp, Instagram Ve Facebook’Ta Erişim Sorunu!

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sorunları yaşanmasının ardından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuyla ilgili, “Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” açıklamasını yaptı.

Avrupa’dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı. Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda’da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi. Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’de kullanıcılar, Instagram’da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.