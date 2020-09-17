Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları

Thy İletişim Telefon Numarası

Thy Uçak Bileti İletişim

Türk Hava Yolları Hakkında Türk Hava Yolları kendini sadece Türkiye’de değil Dünya üzerinde de ispatlamış bir markadır. Uçuşlardaki kalite çok yönlü destinasyon seçenekleri ile oldukça popüler olmayı başarmıştır. Ayrıca bunların bakış açımızı biraz daha uzaktan yaparsak, reklam alanında da dünyaca ünlü bir çok markayla, film ile özdeşleşmiştir dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Türkiye içerisinde ağırlıklı olarak gidiş-dönüş düzenini İstanbul (Atatürk) Hava limanından yapan Türk Hava Yolları bunun haricinde de birçok noktaya uçuş düzenlemektedir. Ayrıca yurt dışı uçuş seçenekleri için diğer bir çok yabancı firmanın önüne geçerek oldukça verimli noktalara aktarmasız uçuş sağlamaktadır.



Uçuşlar hakkında bilgi almak ve biletleme işlemleriniz gerçekleştirmek istiyorsanız. Thy iletişim hattını arayabilir ayrıca İnternet üzerinden de biletleme ve rezervasyon işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alanlarından bilgili ve yetkili temsilcilerimiz ile kişisel tercihleriniz bazında ister ucuz, promosyonlu, kampanyalı biletleri kontrol edebilirsiniz isterseniz de business biletleri kontrol edebilirsiniz. Durmayın Dünya’nın her noktasına biletleme ve rezervasyon işlemlerinizi yapmak için ücretsiz çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Thy Uçak Bileti Değişikliği

Bir şekilde thy uçak bileti satın alan yolcularımız çeşitli sebeplerden ötürü bu bileti değiştirmek zorunda kalabilirler. Fakat bilet değiştirmek her zaman malesef bilet almak kadar kolay olmayabiliyor. THY online olarak kendi web sitesinden alınan biletler için aynı şekilde online olarak bilet değişikliği fırsatı sunuyor fakat bilet üzerine check in gibi işlemler yapıldıktan sonra bilet üzerinde online olarak değişiklik gibi işlemler yapılamamaktadır.



Biletin online olarak değiştirebilmesi için bilet satın alma dışında hiç bir işlemin yapılmamış olmaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda bilet değişikliği için thy iletişim hattını arayabilirsiniz. Fakat Thy değişiklik işlemlerini acente çağrı merkezleri yapamamaktadır. Bu işlem için THY nin resmi çağrı merkezi hattını aramanız gerekmektedir. Thy çağrı merkezi 444 0 849 nolu numaradan ulaşarak değişiklik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Anadolujet Çağrı Merkezi,

Anadolujet iletişim bilet alma çağrı merkezi Anadolu Jet düşük bilet fiyatları ve en çok ihtiyaç duyulan bölgelere uçuş gerçekleştirmekte oldukça iyi bir firmadır. Tüm hizmetleri Türk Hava Yolları sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Standartlarının aynı olmaması ise tamamen maliyeti düşürüp bunu yolcuya yansıtmaktır.

Daha fazla yolcunun bu uçuşlardan yararlanabilmesi için çalışan bir markadır. Anadolu Jet iletişim üzerinden biletleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Anadolu Jet uçuşlarını genelde İstanbul (Sabiha Gökçen) ve Ankara (Esenboğa) hava limanlarından karşılıklı olarak gerçekleştirir. Hatta bir çok ilden Ankara’ya aktarmasız uçuş imkanı ile yolculara oldukça kolaylık sağlamaktadır.

İstanbul’da ise sadece Sabiha Gökçen hava limanından uçuşları bulunmaktadır. Uçak içi ikramlar mevcuttur. Koltuk aralıkları biraz dardır; Bunun sebebi koltuk sayısını arttırarak maliyeti düşürmek ve tüm yolculara ekonomik seyahat imkanı sağlamaktır.



Anadolu jet iletişim kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız sizde ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz. Çağrı merkezi temsilcilerimizi de bu bilgiler ile donatmaktayız. Sadece biletleme işlemlerini yapmak ya da sistemi iyi kullanmak değil sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yorumsal ve kitlesel düşünce konularında da hizmet içi eğitimlerimiz bulunmaktadır. Durmayın hemen arayın! biletleme ve rezervasyon işlemlerini donanımlı temsilcilerimiz ile paylaşarak sağlayın

Anadolu Jet Uçuş Bilgileri



Yapacağınız işlemlerde yoğunluk ile karşılaşabilirsiniz ya da sistemleri tam anlamıyla kullanamıyor olabilirsiniz. Biletleme yaparken Anadolu Jet iletişim 444 in hangi güzergahlardan hangi fiyatlar ile uçuş yaptığını öğrenmek için bizi aramanız yeterli. İnternet üzerinden hizmet almak ve işlemlerini kendileri yapmak isteyen yolcularımız ise sitemiz üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Alanlarından bilgili ve yetkili temsilcilerimiz ile kişisel tercihleriniz bazında ister ucuz, promosyonlu, kampanyalı biletleri kontrol edebilirsiniz isterseniz de business biletleri kontrol edebilirsiniz. Durmayın ücretsiz uçak bileti iletişim hattımızı hemen arayın

