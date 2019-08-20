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Google, Üretimde Geri Dönüştürülmüş Maddeleri Kullanacak
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:42

Google, Üretimde Geri Dönüştürülmüş Maddeleri Kullanacak

Google, çevre kirliliğini azaltma amacıyla ürünlerini geri dönüştürülmüş maddelerden üreteceğini açıkladı.

Amerikan iş dünyası dergisi Fast Company’nin haberine göre Google, 2022 yılı itibarıyla şirket tarafından üretilen tüm ürünler geri dönüştürülmüş maddeler içerecek.

Chromecast isimli ürününde geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başlayan şirket, Google Home’nin üretim sürecinde de plastik şişeleri kullanıyor.

Şirketin ürettiği ürünler arasında Pixel telefonlar, Pixelbook, Google Home, Google Nest, Chromecast ve telefon aksesuarları bulunuyor.

Google, üretim sürecinin yanı sıra çevreyi korumaya yönelik olarak ürün kargolama sürecini de “karbon nötr” hale getirecek ve bunun sağlanması için teslimat şirketleriyle ortak çalışacak.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek “karbon nötr” projesi kapsamında, 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bütün gönderilerin “karbon nötr” olması hedefleniyor.

Şirket ayrıca, ABD’deki kullanıcılarının kullanmadıkları cihazları geri dönüştürerek bu ürünlerin çevreye zarar vermeden yeniden üretim sürecinde kullanılmasını sağlıyor.

 

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