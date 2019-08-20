İnovasyon Ve Bilişim Temalı Zirve 21 Haziran’Da

KKTC Başbakanlık bünyesinde hizmet veren YAGA-KOBİGEM tarafından düzenlenen III. KKTC Kobi Zirvesi, 21 Haziran Cuma günü yapılacak.

“KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” teması ile düzenlenecek olan zirvenin paydaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İş Kadınları Derneği de yer alıyor.

YAGA-KOBİGEM tarafından yapılan açıklamaya göre; ürün, hizmet, süreç, pazarlama, organizasyon ve inovasyon başlıklarında başarı örneklerinin dinleneceği, bilişim sektöründe inovasyonun tartışılacağı, yatırım ortamlarının geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konacağı zirveye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yanısıra Kuzey Kıbrıs Türek Cumhuriyetinden ve Türkiyeden paydaşlar katılacak.

Zirvede, özellikle bilişim konusunda girişimci olma, bu yolda başarılı olmayı hedefleyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan bilişim ve inovasyon konusunda yatırımcıların önünü açan konular tartışılacak.

