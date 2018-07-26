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Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:44

Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için hazırladığı, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” çerçevesinde, Zeytinlik Köy Evi’nde seramik atölyesi ve Karaoğlanoğlu Bel

Girne Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için hazırladığı, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” çerçevesinde, Zeytinlik Köy Evi’nde seramik atölyesi ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda çocuk yogası ile devam etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde yaptırılan çocuk yogasında duruş ve nefes alma teknikleri konularında bilgi verildi.

Kültür Dairesi’nden sanatçı Bedia Kale’nin eğitmenliğinde ise seramik atölyesi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların yaz tatillerinde sanat ve sporla ilgilenmelerini, aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, sanatla ve sporla uğraşan çocuk ve gençlerin ülkelerine faydalı ve başarılı bireyler olacaklarına inanç belirtti.

Güngördü, “Spor ve sanatla uğraşan çocukların ileride kötü alışkanlıklardan uzak duracağına, doğayı seveceğine, hayvanı seveceğine inanıyoruz” dedi.

Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri’nin diğer etkinlik programları şöyle:

“Dans Atölyesi : 25 – 27 Temmuz, 1-3 Ağustos Cuma– Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Saat: 10.00-11.00

Mandala Atölyesi : 31 Temmuz-10 Ağustos Cuma- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı Saat:10.00-12.00

Çocuk Yogası : 31 Temmuz-7 Ağustos- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı Saat: 10:00-11:00

Spor Atölyesi : 2 -9 Ağustos Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı Saat: 10.00-11.00

Plaj Turnuvası :14 Ağustos Salı – Yer: Kervansaray Halk Plajı Saat: 9.00-12.00

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Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
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