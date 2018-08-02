Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, dört yıllık Türkçe lisans programı “Çizgi Film ve Animasyon” bölümü açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim yılında, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla eğitim verilecek.

Çizgi Film ve Animasyon bölümüne yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplamda 30 öğrenci kabul edileceği belirtildi.

Son yıllarda giderek artan bir sektör ve iş alanı haline gelen çizgi film ve animasyon yapımcılığındaki ihtiyacı göz önünde bulunduran YDÜ’nün, sektördeki ihtiyacın nitelik ve nicelik olarak karşılanabilmesi ile bu alanda duyulan eksiklikleri kapatmaya yardımcı olmayı amaçladığı kaydedildi.

YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, İletişim Fakültesi olarak tek konuda uzmanlaşmış tasarımcılar yerine, daha multidisipliner çalışabilen, teknik becerileri yüksek ve özgün fikirlere sahip, çizgi film ve animasyon üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.