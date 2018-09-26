Üniversite Öğrencisi Genç Okul Binasından  Düşerek Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesinin beşinci katında bulunan, Veterinerlik Fakültesi öğrencisi İrlanda uyruklu JEREL Joy , koridorda bulunan pencereden henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır sekilde yaralandı.

JEREL Joy kaldırıldığı YDÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.20 yaşamını yitirdi.

Polis soruşturması sürüyor

BRT/