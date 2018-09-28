Ktgb Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu Cumartesi Günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Onur Kurulu için seçim yapılacak.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyenler için süreç devam ediyor.

Dernekler Yasası kapsamında değiştirilen Tüzüğün 15’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin en geç Cuma günü saat 10.00’a kadar adaylıklarını yazılı başvuru ile mevcut Yönetim Kurulu’na yapmaları gerekiyor.