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Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:43

Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini,  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu. LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini,  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında 70 işyerinde denetleme yaptı.

Denetimlerde 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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