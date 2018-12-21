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20 Aralık 2018 Perşembe Saat 12:50
Minik Tuğsan’Dan Üzücü Veda…
Lösemi ile mücadele eden 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tuğsan Yazıcı, uzun zamandır tedavi görüyordu.
Lösemi ile mücadele eden 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tuğsan Yazıcı, uzun zamandır tedavi görüyordu.
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