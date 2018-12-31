Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başbakan Tufan Erhürman’ın CAS çalışanları ile ilgili dün akşam BRT’de yaptığı açıklamanın arından CAS çalışanları bugün bir basın toplantısı düzenleyerek atacakları adım ile ilgili bilgi verecek. BRT’de yayınlanan Altern