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Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
29 Aralık 2018 Cumartesi Saat 13:35

Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başbakan Tufan Erhürman’ın CAS çalışanları ile ilgili dün akşam BRT’de yaptığı açıklamanın arından CAS çalışanları bugün bir basın toplantısı düzenleyerek atacakları adım ile ilgili bilgi verecek. BRT’de yayınlanan Altern

Başbakan Tufan Erhürman’ın CAS çalışanları ile ilgili dün akşam BRT’de yaptığı açıklamanın arından CAS çalışanları bugün bir basın toplantısı düzenleyerek atacakları adım ile ilgili bilgi verecek.

BRT’de yayınlanan Alternatif Bakış programına katılan Başbakan Tufan Erhürman’ın 2019 itibarıyla devlette işçi ve sözleşmeli personel ihtiyacı olduğunda CAS çalışanlarına öncelik verileceğini açıklamasının ardından gözler eylemdeki CAS çalışanların döndü.

CAS çalışanları adına BRT’ye açıklama yapan Ethem Öznergis, bugün basın toplantısı düzenleyerek atılacak adımlar hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

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Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek Haberi

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Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
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