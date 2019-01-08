Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, bugün “Vicdani ret yasasını” takip etmek üzere Meclis önünde toplanacağını bildirdi.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davasının sonuçlanmasının ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın“vicdani ret yasasını hazırladıklarını ve 7 Ocak tarihinde yasanın meclise geleceğini” beyan ettiğine işaret edildi.

Bu çerçevede bugün saat 11.00’de vicdani ret yasasının takibi için Meclis önünde toplanacağını bildiren inisiyatif, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlere destek çağrısı yaptı.