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Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:20

Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 47'nci kurulu yıldönümü nedeniyle bu akşam saat 19.30'da Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi'nde bir resepsiyon düzenleyecek. Basın-Sen’den yapılan açıklamada, tüm basın emekçileri ve vata

Basın Emekçileri Sendikası , 47’nci kurulu yıldönümü nedeniyle bu akşam saat 19.30’da Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde bir resepsiyon düzenleyecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, tüm basın emekçileri ve vatandaşlar resepsiyona davet edildi.

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Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak Haberi

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