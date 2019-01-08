Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 47'nci kurulu yıldönümü nedeniyle bu akşam saat 19.30'da Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi'nde bir resepsiyon düzenleyecek. Basın-Sen’den yapılan açıklamada, tüm basın emekçileri ve vata