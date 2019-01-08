Özersay Newyork’ta

Bir dizi görüşme yapmak için bu sabah KKTC’den ayrılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York’a vardı.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması tartışmalarının ve akabinde Güvenlik Konseyi’nde ele alınıp karara bağlanacak rapora ilişkin istişarelerin en yoğun şekilde yapılacağı haftada NewYork’a giden Özersay, temaslarına yarın BM Genel Merkezi ile başlıyor.

Kudret Özersay’a temasları sırasında Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ile 3. Sekreter Seval Gökeri eşlik ediyor.