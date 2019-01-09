9 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
08 Ocak 2019 Salı Saat 19:15

Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi

Teknolojinin 7 mesleği tehdit ettiği belirtildi. İngiltere’deki mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale

Teknolojinin 7 mesleği tehdit ettiği belirtildi.
İngiltere’deki mali danışman ve yazar John Pugliano’ya göre, “Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek”. En azından gelişmiş sanayi ülkelerinde.

Pugliano, “Robotlar Geliyor: İnsanlara Otomasyon Çağından Faydalanma ve Ayakta Kalma Rehberi” gibi bir dizi tartışmalı kitabın da yazarı.
Yazar, şimdiye kadar son derece nitelikli iş gücü gerektirdiği için teknolojik gelişmelere dayanıklı olduğu düşünülen tıp ve hukuk dalındaki mesleklerin de o kadar kalıcı olmayacağını düşünüyor.

BBC Mundo Servisi’ne konuşan Pugliano, “Doktorluk ve avukatlık ortadan kalkmayacak ama çalıştıkları alan daralacak” diyor.
Pugliano, teknolojiden etkilenecek 7 meslek dalıyla, ayakta kalacak bazı meslekleri sıralıyor.
Pugliano pratisyen doktorların alanının daralacağını yani daha az sayıda pratisyen hekime ihtiyaç olacağını düşünüyor

1. Doktorlar
Doktorlara bu kadar ihtiyaç varken üstelik dünya nüfusunun yaş ortalaması da gitgide artarken bu önerme başta insana biraz abartılı geliyor.
Fakat Pugliano, özellikle hastalıklara otomatik tanı koymayı mümkün kılan bazı gelişmelerin tıbbın bazı alanlarındaki insan bağımlılığını azaltabileceğini düşünüyor.
Buna karşılık acil servislerde ve ihtisas alanlarında doktorlara ve cerrahlara duyulan ihtiyaç devam edecek yazara göre.

2. Avukatlar-Hukukçular
Pugliano yakın bir gelecekte evrak tasnifiyle uğraşan avukat ve hukukçuların sayısının azalacağını düşünüyor.
Aynı şekilde tecrübeye ve uzmanlığa daha az ihtiyaç duyulan bazı rutin hukuki işlemlerin bilgisayar yazılımlarıyla yapılabileceğini söylüyor.

3. Mimarlar
Basit bina tasarımı her zaman bilgisayarla yapılabilir.

Pugliano gelecekte sadece çok özel donanıma sahip ve yaratıcı işler yapan mimarlara iş alanı olacağını söylüyor.
4. Muhasebeciler

Karmaşık vergi meselelerine çözüm bulan uzman muhasebeciler işlerini koruyacak.
Pugliano buna karşılık rutin vergi işlerinin tamamen bilgisayarlara devredileceği kanısında.

5. Savaş uçağı pilotları

Drone ya da insansız hava aracı olarak bilinen araçlar daha şimdiden riskli durumlarda pilotların yerini almış bulunuyor.
Bu eğilimin devam edeceği ve savaşları insansızlaştırma eğiliminin devam edeceği tahmin ediliyor.
İzleme sistemleri bugüne kadar polis ve diğer güvenlik elemanları tarafından yapılan işlerin bir kısmını üstleniyor

6. Polis ve Müfettişler

Gündelik izleme ve gözleme işlerinin yanısıra biraz uzmanlık gerektiren bazı işlemler artık otomatik olarak yapılabiliyor, dolayısıyla bu işleri yapan insanlar işlerini kaybetmeye başladı bile.
Polislik ve dedektiflik tamamen ortadan kaybolmayacak ama alanları ve sayıları azalacak.
Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

7. Emlakçılar
İnternet sitelerinin alıcılar ve satıcıları buluşturma imkanları bu işi yapan büroların kârlarını ciddi şekilde düşürdü bile.
Bu alanda çalışan şirketlerin en fazla da orta kademe çalışanlarını teknolojik gelişmeler sonucu azaltması beklenebilir.
Yapay zeka ve alanında çalışanlar ve internet güvenliği uzmanlarına ihtiyaç artacak

Teknoloji insanlara yeni iş alanları yaratacak mı?

Pugliano bazı mesleklerin alanı daralırken, bir yandan da başka iş alanları açılabileceğini düşünüyor.
Örneğin yapay zeka formları geliştirmekle uğraşanların ya da yazılımcıların ve bilgisayar işlemcilerinin geleceği parlak görülüyor.
Aynı şekilde bilgisayar sistemlerinin onarımı, korunması ve güvenliği konusunda uzman teknisyenler de avantajlı olacak.
Pugliano, bunun tamamen dışında, gerçek hayatımızla ilgili günlük ihtiyaçlar üzerinde çalışan mesleklere, mesela muslukçular, elektrikçiler, sıvacılar gibi uzman ustalara ihtiyacın azalmayacağını söylüyor.

Bu haber toplam 1251 defa okunmuştur
Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Amazon, Microsoft’u Da Geçti, Dünyanın En Değerli Halka Açık Şirketi Oldu
ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji devi Amazon, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor. P...
Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
Teknolojinin 7 mesleği tehdit ettiği belirtildi. İngiltere’deki mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale...
Dünya, Güneş’e En Yakın Konumda
Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngedeki yıllık devri içinde Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (gün beri) konuma geldiğini bildirdi. Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden D...
Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, Alberta, Yukon ve British Columbia eyaletlerindeki buzulların yüzde 80'i 50 yıl içinde eriyecek. Kanada'da yapılan bir araştırma, üç ayrı eyalette yoğun olarak bulunan buzulların önem...
Microsoft, Apple’dan Tacını Geri Aldı
ABD'li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple'ın piyasa değerini 8 yıl aradan sonra aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Microsoft'un New York borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba yüzde 3'ün üst...
Nasa Açıkladı: Insight Mars’a İndi
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight'i, Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdi. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü. NASA'nın son altı yılda Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars&#...
Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
İtalya Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'a telefonlarını planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle milyonlarca euroluk ceza verdi. Apple verilen ceza 10, Samsung'a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu. Cezayla ilgili bir açıklama ...
Apple Yeni İphone’ları Ve Akıllı Saatini Tanıttı
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 4'ü tanıttı. Kaliforniya eyaletindeki idari merkezi Apple Park'ta düzenlenen sunumda Apple, ye...
Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), veri sızıntısı skandalı kapsamında Facebook'a soruşturma açtığı bildirildi. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasın...
Sosyal Medyada 21 Milyon Kullanıcının Verileri Tehlike Altında
Sosyal medya kullanıcılarına yıllar sonra eski paylaşımlarını ve fotoğraflarını görme imkanı sunan uygulama Timehop hacklendi. 21 milyon kullanıcının verileri tehlike altında. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarınd...
Ab’Den Yapay Zeka İçin Dev Yatırım:1.5 Milyar Euro
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar euro yatırım yapılacağını bildirdi. AB Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yö...
Whatsapp, Ab’de 16 Yaşından Küçüklere Yasaklanacak
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak. Şu anda WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB'nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulam...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans