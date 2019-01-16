Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş için Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Anma programı bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı…

Anma programının açılış konuşmasını merhum Cumhurbaşkanı’nın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptı.

Serdar Denktaş, konuşmasına hastanede tedavisi süren annesi Aydın Denktaş için acil şifalar dileyerek başladı.

Denktaş, daha sonra babası merhum Rauf Denktaş ile Kıbrıs sorunu hakkında yıllarca birlikte çalışmış emekli büyükelçi Tugay Uluçevik’in Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla yazdığı yazıyı okudu.

‘Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevikşöyle diyor: KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ebediyete intikalinin 7’inci yıllındasevgi saygı ve özlemle anıyoruz. Denktaş Türk milletinin bağrından çıkan bir milli kahramandır. Çünkü Denktaş Türkiye’nin de milli dava olarak sahip çıktığı ve yürüttüğü Kıbrıs davasının haklılığına inanmıştır. Bu inançla Dr Küçük’ün liderliğinde açılan bayrağın altında toplanan önder kadroda 24 yaşında bir avukat olarak yer almıştır. 1958 yılında ‘Kıbrıs Girit olmasın’ çağrısını yaparak mücadelenin anadolu ile bütünleşmesi yolunda çaba sarfetmiştir. Liderliğini 1973’de Dr Küçük’ten aldığı mücadelenin bayrağını Rumların ve Yunanlıların ve onları destekleyen uluslararası çevrelerin adada basit bir azınlık olarak gördüğü Kıbrıs Türk halkının başı üzerinde ebediyen dalgalanmak üzere 15 Kasım 1983’de göndere çekilmesini sağlamıştır. Bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur’

Anma programında, 20 Temmuz Fen Lisesi okul korosu marşlar okudu ayrıca belgesel ve oratoryo gösterisi yer aldı.