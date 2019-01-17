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Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama
16 Ocak 2019 Çarşamba Saat 13:36

Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), acil durumlarda radyo ve televizyon kuruluşlarının uyması gereken kurallarla ilgili açıklama yaptı.YYK, aciliyeti olan ve olası felaketi ilgilendiren duyuruların, tüm radyo ve televizyonlarda zaman kaybetmeksizin, me

Yayın Yüksek Kurulu , acil durumlarda radyo ve televizyon kuruluşlarının uyması gereken kurallarla ilgili açıklama yaptı.YYK, aciliyeti olan ve olası felaketi ilgilendiren duyuruların, tüm radyo ve televizyonlarda zaman kaybetmeksizin, mevcut yayın her ne olursa olsun kesilerek yayınlanması gerektiğini kaydetti.

YYK’dan yapılan açıklamada, acil afet durumlarında Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi, Polis Basın Subaylığı ve Yayın Yüksek Kurulu tarafından yapılan duyuruların önemi nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildiği belirtildi.

Yayın Yüksek Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin aldığı karar ve YYK’nın değerlendirmeleri neticesinde, acil afet durumlarında; Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi, Polis Basın Subaylığı ve Yayın Yüksek Kurulu tarafından aciliyeti olan ve olası felaketi ilgilendiren duyuruların, tüm radyo ve televizyonlarda zaman kaybetmeksizin, mevcut yayın her ne olursa olsun kesilerek yayınlanması ve anılan kurumlar tarafından istenilecek süre boyunca belirli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.

Konuyu kamuoyu ile paylaşır, böylesi durumların hiç olmamasını dileyerek, ilgili tüm taraflardan gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekleriz.”

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Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama Haberi

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Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama
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