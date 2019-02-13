Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak

AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı için etkinlik yarın yapılıyor

British Council’dan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin 16.30-18.30 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, tüm paydaşlar ve ilgilenen veya burslara başvurmayı düşünen adayların bu etkinliğe davetli oldukları bildirildi.

AB Burs Programı, 2007 yılından itibaren 20 milyon Euroluk bir bütçeyle Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Bugüne kadar, Kıbrıs Türk toplumundan 1400 kişi bu programın bir parçası olma fırsatını elde etti.