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Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:02

Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un davetlisi olarak " 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara'ya gitti. Başbakan Erhürm

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak ” 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara’ya gitti.

Başbakan Erhürman’ı Ankara’da, Türkiye Kamu Baş Denetcisi Şeref Malkoç, Ankara Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gökşin ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile eşi karşıladı.

Erhürman yarın saat 14.00’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile de görüşecek.

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