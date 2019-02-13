Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un davetlisi olarak " 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara'ya gitti. Başbakan Erhürm