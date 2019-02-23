Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş İle Bölgenin Sorunlarını Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret ederek, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, Atakan’a belediye sınırları içerisindeki bazı yolların durumu ve bölge halkının bu konudaki beklentilerini aktardı.

Atakan da Meteoroloji Dairesi’nden yağışlarla ilgili sürekli bilgi aldıklarını, havaların düzelmesiyle birlikte sıkıntılı noktalarda çalışmaların başlayacağını söyledi.

TAK