Bilim İnsanlarından Gizemli Duyuru

Bilim insanları, 10 Nisan’da tüm dünyada eş zamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Avrupa Güney Gözlem evi duyurunun Olay Ufku Teleskobu tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları 2017 yılında proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A’da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.