24 Nisan 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Insight Kızıl Gezegende Küçük Bir Yer Sarsıntısını Kaydetti
24 Nisan 2019 Çarşamba Saat 12:29

Insight Kızıl Gezegende Küçük Bir Yer Sarsıntısını Kaydetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti. Bilim adamları, InSight'ın, 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsınt

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars’a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti.

Bilim adamları, InSight’ın, 6 Nisan’da Mars’ta hafif şiddette bir yer sarsıntısını tespit ettiğini, bunun gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğuna inanıldığını açıkladı.

Paris Yerküre Fizik Enstitüsünden PhilippeLognonne, “nihayet Mars’ın sismik açıdan hala aktif olduğuna dair kanıt elde etmenin heyecanını yaşadıklarını” belirterek, “Aylardır böyle bir sinyali bekliyorduk.” dedi.

Uzmanların hem 6 Nisan’da kayıt altına alınan veriyi hem de mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bilim adamları, Mars’taki depremleri inceleyerek kızıl gezegenin oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Mars’ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.

Bu haber toplam 11 defa okunmuştur
Insight Kızıl Gezegende Küçük Bir Yer Sarsıntısını Kaydetti Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Insight Kızıl Gezegende Küçük Bir Yer Sarsıntısını Kaydetti
ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti. Bilim adamları, InSight'ın, 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsınt...
Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi
Gökbilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti. 40 milyar km çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliği bilim insanları "canavar" olarak tan...
Bilim İnsanlarından Gizemli Duyuru
Bilim insanları, 10 Nisan'da tüm dünyada eş zamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Avrupa Güney Gözlem evi duyurunun Olay Ufku Teleskobu tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğ...
Instagram Facebook Neden Açılmıyor? Instagram Facebook Çöktü Mü Son Durum Nedir?
Instagram Facebook neden açılmıyor sorusunun yanıtı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Instagram Facebook çöktü mü? Instagram’da akış yenilenemiyor hatası alan kullanıcılar, Facebook’ta da giriş hatası ve...
“Kıbrıs’Ta Dünya İçin İki Yeni Örümcek Türü Keşfedildi”
Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 5” hibe programı kapsamında finanse edilen ve Mağara Meraklıları Derneği tarafından yürütülen Girne Dağları Mağaraları: “Eğitim, Araştırma ve Koruma” isimli proj...
300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksiyi keşfettiği bildirildi. Space.com'un haberine göre, 18 ülkeden 200'ü aşkın gök bilimci, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nün işlettiği radyo teleskop ağı LOFAR&...
‘uçan Balina’ İçin Tarih Verildi
Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağı Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 'Uçan Balina' Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus�...
Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama
WhatsApp, dünden itibaren bir mesajın en fazla 5 kez paylaşılabileceğini açıkladı. Bu sayı daha önce 20’ydi.Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını engellemek...
Dünyanın En Değerli Markası “amazon”
Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" olurken, markasını en iyi temsil eden üst yönetici de Amazon CEO'su Jeff Bezos olarak belirlendi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance taraf...
Amazon, Microsoft’u Da Geçti, Dünyanın En Değerli Halka Açık Şirketi Oldu
ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji devi Amazon, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor. P...
Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
Teknolojinin 7 mesleği tehdit ettiği belirtildi. İngiltere’deki mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale...
Dünya, Güneş’e En Yakın Konumda
Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngedeki yıllık devri içinde Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (gün beri) konuma geldiğini bildirdi. Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden D...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans