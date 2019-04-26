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Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi
25 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:32

Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından sürdürülebilir alternatif turizm projeleri çerçevesinde özel ilgi turizmine yönelik olarak başlatılan turistlerle üreticileri ve yerli ürünleri buluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede,

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından sürdürülebilir alternatif turizm projeleri çerçevesinde özel ilgi turizmine yönelik olarak başlatılan turistlerle üreticileri ve yerli ürünleri buluşturma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından Zümrütköy’deki bir narenciye bahçesinde portakal hasatı etkinliği düzenlendi.

Ülkemizde yetiştirilen ürünlerin turistlere tanıtılması amacıyla düzenlenen hasat etkinliği turistlerden büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan turistler, portakal hasatını yerinden izledi, dalından portakal toplayarak tadına bakma imkanı buldu.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ali Orçan, Bakanlık olarak ülkemize gelen turistlerin yetişen ürünleri yerinden görmeleri, dokunmaları, tatmaları için bu tip etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Orçan, özel ilgi turizmi etkinlikleri çerçevesinde mevsim şartlarına uygun çeşitlerle turistleri bir araya getireceklerini belirterek, turistlerin de kendi ülkelerinde bu ürünlerin ve ülkemizin tanıtımına katkı koyacağına inandıklarını söyledi.

BRT’ye konuşan Alman turistler de etkinliği çok beğendiklerini belirttiler.

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